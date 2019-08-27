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İş yerinden sadaka kutusunu çalma anı kamerada
ANTALYA'da, kimliği belirsiz bir kişinin, cep telefonu alma bahanesiyle girdiği dükkandan sadaka kutusunu çalma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mustafa Büke'nin Kepez ilçesi Varsak Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'ndeki...
GÜVENLİK 27.08.2019, 14:51
ANTALYA'da, kimliği belirsiz bir kişinin, cep telefonu alma bahanesiyle girdiği dükkandan sadaka kutusunu çalma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mustafa Büke'nin Kepez ilçesi Varsak Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'ndeki dükkanına dün saat 09.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, cep telefonu almak istediğini söyledi. Büke'nin kızı Medine Büke'ye telefon fiyatlarını sorup, bilgi aldı. Büke'nin bir ürünü raftan almak için arkasını döndüğü anda ise mahalledeki Kuran kursu öğrencileri için tezgah üzerine konulan sadaka kutusunu, yanında getirdiği poşete koydu. Ardından da dükkandan çıktı. Şüphelenen Medine Büke, iş yerindeki kardeşiyle babası Mustafa Büke'ye haber verdi. Dükkana gelen baba, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde şüphelinin tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldığını gördü. Durumu polise bildiren Mustafa Büke, "Kızım ve oğlum iş yerindeydi. Telefonları görmek istediğini söylemiş. Kızım davranışlarından şüphelenince beni arayıp çağırdı. Bu sırada kızımın dikkatini dağıtıp, sadaka kutusunu çalmış" dedi. Medine Büke de "Sürekli faklı telefonlar istedi. Dikkatimi dağıtmaya çalıştığını anladım. Babamı aradığım sırada kutuyu almış. Bir süre sonra 'İşim çıktı, şimdi gideyim akşam gelirim' dedi. Babam gelince kamera kayıtlarını inceledik ve hırsızlık olayını fark ettik" diye konuştu.
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