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İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, kimliği belirsiz bir kişi gece girdiği iş yerinde diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve bin lira demir parayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bayır...

İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, kimliği belirsiz bir kişi gece girdiği iş yerinde diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve bin lira demir parayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerine gece giren kimliği belirsiz kişi, çekmeceyi kırarak açıp bin lira demir para ile masadaki dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen Ertuğrul Taşlıoğlu, hırsızlığı fark ederek polise haber verdi. Polis ekibi, şüphelinin iş yerine arka taraftaki sac paneli zorlayıp açarak girdiğini belirledi. Polis, çekmecedeki demir paraları masanın üzerinde sayarken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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