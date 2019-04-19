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İş yerindeki dehşette yaralanan Ahsen ve Tuğçe'nin tedavisi sürüyor

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, Pilot Türkoğlu'nun (55) telefon bayisinde faturasının yüksek gelmesine sinirlenip, tabancayla ateş ederek, başından vurduğu Ahsen Demirci (28) ile karnından vurduğu Tuğçe Nur Yılmaz'ın...

İş yerindeki dehşette yaralanan Ahsen ve Tuğçe'nin tedavisi sürüyor

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, Pilot Türkoğlu'nun (55) telefon bayisinde faturasının yüksek gelmesine sinirlenip, tabancayla ateş ederek, başından vurduğu Ahsen Demirci (28) ile karnından vurduğu Tuğçe Nur Yılmaz'ın (36) hastanedeki tedavilerine devam ediliyor.
Olay, dün, Semerciler Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisinde meydana geldi. Pilot Türkoğlu, kontörlü hattını faturalı tarifeye geçirmesinin ardından 130 TL'lik fatura gelmesi nedeniyle iş yerinde çalışanlarla görüştü. Bu sırada sinirlenen Türkoğlu, tabancasını çıkararak, bankonun altına saklanan Ahsen Demirci'yi başından, iş yerinin arka kısmına doğru kaçan Tuğçe Nur Yılmaz'ı ise karnından vurdu. Ağır yaralanan Demirci ile Yılmaz, kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ahsen Demirci ve Tuğçe Nur Yılmaz, ameliyatların ardından yoğun bakıma alınırken, sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Pilot Türkoğlu, ifadesinde, 130 TL'lik faturayı fazla bulması üzerine iş yerine giderek, konuşmak istediğini ve burada tartıştığını belirtip, "Bana 'Dışarı çıkın' diye söyleyince kendimi kaybettim" demişti. 

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