İş yerinde öldürülen galericinin katil zanlısı yakalandı

GİRESUN'da, oto galerici Cafer Dinçer'i (53) iş yerinde tabancayla vurarak öldüren şüphelinin H.K. olduğu belirlendi. H.K. dün akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalandı.Olay, cumartesi günü saat 19.00 sıralarında, Teyyaredüzü Mahallesi'nde oto alım- satım iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, tartıştığı Cafer Dinçer'e tabancayla ateş etti. Dinçer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cafer Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerince Dinçer'i öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin H.K. olduğu belirlendi. H.K.'yı yakalamak için çalışma başlatılırken, dün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bir kişiden şüphelenip durdurdu. Bu kişinin yapılan kimlik kontrolünde H.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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