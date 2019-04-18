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İş yerinde dehşet; Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2'sini vurup, yaraladı (2)

SALDIRININ NEDENİ 130 TL'LİK FATURA Adapazarı'nda, telefon bayisinde 2 çalışanı tabancayla vurarak yaralayan Pilot Türkoğlu (55), tutuklandı. Pilot Türkoğlu'nun bir süre önce kontörlü hattını faturalı hatta çevirdiğini ilk ay gelen...

İş yerinde dehşet; Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2'sini vurup, yaraladı (2)

SALDIRININ NEDENİ 130 TL'LİK FATURA
Adapazarı'nda, telefon bayisinde 2 çalışanı tabancayla vurarak yaralayan Pilot Türkoğlu (55), tutuklandı. Pilot Türkoğlu'nun bir süre önce kontörlü hattını faturalı hatta çevirdiğini ilk ay gelen 130 TL'lik fatura sonrasında öfkelenerek telefon bayisine geldiği öğrenildi.
Pilot Türkoğlu, poliste susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen Pilot Türkoğlu, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede olaydan bir süre önce aynı GSM bayiine gelerek kontörlü 3 hattını faturalı tarifeye çevirdiğini söyledi. Türkoğlu, ancak gelen 130, 60 ve 80 TL'lik üç faturadan 130 TL'lik faturanın fazla olması üzerine iş yerine tekrar gelerek konuşmak istediğini, burada tartıştığını belirterek, "Bana 'Dışarı çıkın' diye söyleyince kendimi kaybettim" dedi. Sorgusu sonrasında mahkemeye sevk edilen Pilot Türkoğlu, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Bu arada, olay sonrasında sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de saldırının gerçekleştiği GSM bayiinde bulunan bir çalışan olayla ilgili olarak, "Bize gelip yüksek fatura geldiğini söyledi. 6 aydır işsiz olduğunu ödemeyeceğini söyledi" diye konuştu.

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