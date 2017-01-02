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İş yerinde cinsel saldırı ve silahla yaralamaya 32 yıl hapis istemi

ZONGULDAK'ta, yanında çalışan 37 yaşındaki B.B. adlı kadına cinsel saldırıda bulunup ve av tüfeği ile ateş ederek yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Cüneyt T. için savcı, mütalaasında 32 yıl hapis talep etti. Kurye...

İş yerinde cinsel saldırı ve silahla yaralamaya 32 yıl hapis istemi
ZONGULDAK'ta, yanında çalışan 37 yaşındaki B.B. adlı kadına cinsel saldırıda bulunup ve av tüfeği ile ateş ederek yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Cüneyt T. için savcı, mütalaasında 32 yıl hapis talep etti.
Kurye dağıtım şirketi sahibi evli ve 2 çocuk babası Cüneyt T., iddiaya göre eşinden boşandıktan sonra yanında satış ve pazarlama elemanı olarak çalışan 4 çocuk annesi B.B.'ye iş yerinde cinsel saldırıda bulundu. Cüneyt T., işten ayrılmak isteyen B.B.'yi silahla tehdit ederek ilişkiye girmeye devam etti. Cüneyt T., bir süre sonra işi bırakan B.B.'nin evine gitti. Çıkan tartışmada Cüneyt T., av tüfeği ile kadına ateş etti. Ağır yaralanan B.B., hastanedeki tedavisi ardından taburcu edildi. Tutuklanan Cüneyt T., 'Tasarlayarak veya bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle adam öldürmeye teşebbüs', 'Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından açılan davada hakim karşısına çıktı.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisini savunan sanık, mağdur ile rızası dahilinde ilişkiye girdiğini, işi bırakınca da korkutmak amacıyla ateş ettiğini ileri sürdü.
B.B. ise sigortalı bir işte çalışmak için Cüneyt T.'nin yanında işe başladığını söyleyerek, "İşbaşı yaptıktan sonra benimle birlikte olmak istediğine dair tekliflerde bulundu. Ancak ben hiçbir şekilde kabul etmedim. Ancak tehdit ve şantajlarına yenildim ve istemediğim halde ofiste birlikte oldum. Eşini bizzat işyerine getirerek makyajlar yaptırıp güzelleştirip belki yeniden ona aşık olmasını sağlayıp kendimi kurtarmak istedim. Ben sanıktan kurtulmak istiyordum" dedi.
Cumhuriyet Savcısı mütlaaasında, sanık için cinsel saldırı suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatini, diğer suçlardan ise 32 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

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