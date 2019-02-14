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İş yerinde başlayıp, sokakta süren kavga kamerada

ADIYAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kavga, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Oturakçılar Pazarı'nda tespih...

İş yerinde başlayıp, sokakta süren kavga kamerada
ADIYAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kavga, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Oturakçılar Pazarı'nda tespih satışı yapan Ayhan S., iş yerine gelen ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada iş yerinin camları kırılırken, çarşı ise savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kavga anı ise işyerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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