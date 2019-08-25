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İş yeri kurşunladı, bekçilerle çatıştı, polis yakaladı; 2 yaralı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, husumetli olduğu kişinin iş yerini kurşunlayan E.K., peşine düşen bekçiler ile çatışmaya girdi. Olayda 1 bekçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Kaçışını sürdüren E.K., polis tarafından yakalandı. Olay,...
GÜVENLİK 24.08.2019, 08:16
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, husumetli olduğu kişinin iş yerini kurşunlayan E.K., peşine düşen bekçiler ile çatışmaya girdi. Olayda 1 bekçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Kaçışını sürdüren E.K., polis tarafından yakalandı.
Olay, Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan E.K. ve C.G. telefonda birbirlerini tehdit etti. Telefondaki görüşmenin ardından E.K., C.G.'nin Güney Mahallesi'ndeki iş yerini kurşunladı. Silah sesleri üzerine aynı mahallede devriye gezen gece bekçileri, saldırıdan sonra kaçan E.K.'nin kullandığı 41 AA 287 plakalı otomobili takibe aldı. Bekçilerin 'dur' ihtarı için ateş açtığı E.K. tabancasını ateşleyerek, çatışmaya girdi. Bekçi F.Ö.'nün dizinden vurulduğu çatışmada, yoldan geçen M.G. de sol bacağından yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınırken, kaçmaya devam eden E.K., polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Olay, Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan E.K. ve C.G. telefonda birbirlerini tehdit etti. Telefondaki görüşmenin ardından E.K., C.G.'nin Güney Mahallesi'ndeki iş yerini kurşunladı. Silah sesleri üzerine aynı mahallede devriye gezen gece bekçileri, saldırıdan sonra kaçan E.K.'nin kullandığı 41 AA 287 plakalı otomobili takibe aldı. Bekçilerin 'dur' ihtarı için ateş açtığı E.K. tabancasını ateşleyerek, çatışmaya girdi. Bekçi F.Ö.'nün dizinden vurulduğu çatışmada, yoldan geçen M.G. de sol bacağından yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınırken, kaçmaya devam eden E.K., polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
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