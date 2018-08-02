İş vaadiyle götürüldüler, KKTC'de tutuklandılar

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () MERSİN'de tanıştıkları bir kişi tarafından iş vaadiyle önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), buradan da yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürülen Bayram T. ile Bedrettin T., burada bir köyde terk edildi. Dolandırıcıya 5 bin euro kaptıran Bayram T ile Bedrettin T., geri dönüş yolunda yasak bölgeden geçerken KKTC polisi tarafından yakalanıp tutuklandı.

Mersin'de Bayram T. ile Bedrettin T., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tanıştı. Bu kişi, Bayram T. ile Bedrettin T.'ye "Sizi Kıbrıs'a götüreyim, Euro maaş alın, çok paranız olur" diye vaatte bulunup, ikiliden 5 bin euro aldı. Üç kişi önce KKTC'ye, buradan da kaçak yollarla Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti. Bayram T ile Bedrettin T.'yi bir köye bırakan, kimliği belirsiz kişi, size "Çalışmanız için iş ayarlamaya gidiyorum" diyerek yanlarından ayrıldı, bir daha da geri dönmedi.

Dolandırıldıklarını anlayan Bayram T. ile Bedrettin T., KKTC'ye geri dönmeye karar verdi. Kermiya'dan askeri yasak bölgeden ülkeye giriş yapmaya çalışan ikili, KKTC güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, Mersin'de tanıştıkları bir kişi tarafından iş vaadiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürülüp, burada terk edildiklerini söyledi. Mahkeme şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Bayram T. ile Bedrettin T.'yi dolandırdığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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