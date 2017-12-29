İş makinesinin önüne çıkarak teslim olan PKK'lı terörist tutuklandı

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesi kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından da güvenlik güçlerince gözaltına alınan PKK'lı terörist Hasan Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında, geçen 16 Aralık'ta, yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından da güvenlik güçlerince gözaltına alınan 'Agit Van' kod adlı diğer terörist Hasan Demir'in Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. Demir, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

SIĞINAK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

PKK'lı terörist Hasan Demir'in verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Yağlıdere kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgütün kullandığı sığınakta çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi, dürbün, telsiz ve uzaktan kumandayla patlatılan bomba düzenekleri ele geçirilmişti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde terör örgütlerine karşı geniş çaplı operasyonlar sürüyor.



FOTOĞRAFLI