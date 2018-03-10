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İş makinesinin çarptığı kadın ağır yaralandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeyken bir anda rampa aşağı hareket eden ve yaklaşık 30 metre giden iş makinesinin çarpıp sürüklediği Gülsüm Süslü (61), ağır yaraladı. Kaza, Kuşadası'ndaki Candan Tarhan Bulvarı Meteoroloji...

İş makinesinin çarptığı kadın ağır yaralandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeyken bir anda rampa aşağı hareket eden ve yaklaşık 30 metre giden iş makinesinin çarpıp sürüklediği Gülsüm Süslü (61), ağır yaraladı.
Kaza, Kuşadası'ndaki Candan Tarhan Bulvarı Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi, park halindeyken bir anda rampa aşağı hareket etti. İş makinesi, bu sırada yol kenarından yürüyen ev hanımı Gülsüm Süslü'ye çarptı. İş makinesinin kepçesiyle sürüklenen Süslü, kendini kurtarmaya fırsat bulamadan kepçe ile park halindeki 45 AU 299 plakalı otomobilin arasında kalarak yaralandı. Vatandaşların ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Süslü, ambulansla, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinden sonra Gülsüm Süslü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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