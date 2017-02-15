İş makinesinin altında kalan işçi öldü

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA’da hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çalışan 35 yaşındaki Ayhan Yıldırım, paletli iş makinesinin altında kalıp, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve hurda toplanan bir iş yerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Ş.U., kullandığı paletli iş makinesiyle biriken hurdaları aktarırken makinenin yanına gelen iş arkadaşı Ayhan Yıldırım’ı fark etmedi. Çalışırken ileri geri hareket eden paletli iş makinesinin çarpması sonucu paletlerin altında kalan Yıldırım, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İş makinesinin sürücüsü Ş.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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