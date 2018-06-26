İş makinesinin altında kalan 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü kadın öldü

ISPARTA'da Yaşar Öztürk (67) adlı kadın, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle torununu görmeye giderken, geri manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çünür Mahallesi Yenişehir bölgesinde meydana geldi. Asfalt çalışması yaparken geri manevra yapan Tevfik K. yönetimindeki Isparta Belediyesi'ne ait iş makinesi, Yaşar öztürk yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, torununu görmeye gittiği belirtilen Yaşar Öztürk, tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.Polis iş makinesi operatörü Tevfik K.'yı gözaltına aldı. Yaşar Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kondu.KAZA AZI GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çalışmanın yapıldığı noktadan elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Yaşar Öztürk'ü fark etmeyen iş makinesi operatörünün geri manevra yaptığı sırada kadına çarpması yer aldı. Kadını ve elektrikli bisikletini altına alan iş makinesinin operatörünün birkaç saniye sonra durumu fark edip, aracı ileri aldığı, bu sırada da Yaşar Öztürk'ün hareket etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

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