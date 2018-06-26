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İş makinesinin altında kalan 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü kadın öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Isparta'da 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle torununu görmeye giderken, geri manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Öztürk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kadın...

İş makinesinin altında kalan 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü kadın öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Isparta'da 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle torununu görmeye giderken, geri manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Öztürk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kadın için öğle vakti Çünür Mahallesi Yeni Cami'de tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın da katıldı. 3 çocuk annesi kadının cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
'GREYDER GERİ GELDİĞİNDE ALTINDA KALDI'
Kaza sırasında olay yerinde bulunan Ramazan Varışlı, "Teyze elektrikli bisikletle geçtiği sırada toprak birikintisinin olduğu yerde yavaşladı. Greyder geri geldiğinde altında kaldı. 'Çat' diye bir ses duyduk, oraya doğru koştuk" dedi.
Mahalle Muhtarı Kadriye Bilgiç de, "Yaşar Öztürk tarladan çalışmadan döndükten sonra evde kahvaltı edip, torununu sevmek için her zaman bindiği elektrikli bisikletiyle yola çıkmış. Buraya gelince de bu hadise olmuş" diye konuştu.
50 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Hüseyin Öztürk ise sadece, olay sırasında evde olmadığını söyleyebildi.

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