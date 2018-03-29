Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm

İş makinesine eşarbını kaptıran kadın hayatını kaybetti

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, bir tavuk çiftliğinde iş makinesine eşarbını kaptıran Döndü Arpaguş (38) hayatını kaybetti.

İş makinesine eşarbını kaptıran kadın hayatını kaybetti
BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, bir tavuk çiftliğinde iş makinesine eşarbını kaptıran Döndü Arpaguş (38) hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir İlçesi Osmaniye Mahallesi'nde bir civciv üretim tesisinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Döndü Arpaguş, çalıştığı civciv üretim tesisinde iş makinesine eşarbını kaptırdı. Başından ağır yaralanan Döndü Arpaguş, Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arpaguş’un ölüm haberini alan iş arkadaşları ve yakınları hastaneye akın etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314