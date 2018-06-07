İş makinesinden mazot hırsızlığına 2 tutuklama

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir taş ocağında bulunan iş makinesinden gece mazot çalan 2 kişi, devriye görevinde olan jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Koçarlı'nın Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki taş ocağına otomobille gelen 2 kişi, hortumla iş makinesinin deposundan mazot boşaltmaya başladı. Bu sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri, otomobilden şüphelenip çevreyi kontrol etti. Şantiyeyi araştıran ekipler, şüphelilerin iş makinesinin yakıt deposu kapağını kırarak, içinden mazot çektiğini gördü. Jandarma tarafından 150 litre mazotla suçüstü yakalanan şüphelilerin İ.G. (30) ve O.C. (21) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.FOTOĞRAFLI