Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

İş makinesi kepçesine çarpmaktan kıl payı kurtuldu

TRABZON'un Yomra ilçesinde, otomobilin sahil yolu üzerinde çalışan iş makinesinin kepçesine çarpmaktan son anda kurtulduğu an, araç içi kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 19.45 sıralarında Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi'nde sahil yolu...

İş makinesi kepçesine çarpmaktan kıl payı kurtuldu
TRABZON'un Yomra ilçesinde, otomobilin sahil yolu üzerinde çalışan iş makinesinin kepçesine çarpmaktan son anda kurtulduğu an, araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 19.45 sıralarında Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi'nde sahil yolu üzerinde yapımı süren dalçık projesi inşaat alanında meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden otomobilin sürücüsü, çevresi kapatılan alanda dalçık proje inşaatında çalışan iş makinesinin kepçesinin yola doğru yöneldiğini fark etti. Sürücü, seyir halindeki otomobiliyle manevra yaparak, havada sabit duran kepçeye aracının çarpmasını son anda önledi. Kazanın kıl payı atlatılması otomobil içindeki kameraya yansıdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328