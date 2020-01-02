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İş makinesi çalıp, vinçle götüren şüpheli yakalandı
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Olay, 21 Aralık 2018 tarihinde Yiğitler Mahallesi baraj inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, C.K.'ye ait 200 bin TL değerindeki...
GÜVENLİK 02.01.2020, 12:52
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, 21 Aralık 2018 tarihinde Yiğitler Mahallesi baraj inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, C.K.'ye ait 200 bin TL değerindeki iş makinesi, 35 AR 9475 plakalı vinçle çalındı. C.K.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını izledi ve vincin A.Ö.'ye ait olduğunu tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 21 Aralık 2018 tarihinde Yiğitler Mahallesi baraj inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, C.K.'ye ait 200 bin TL değerindeki iş makinesi, 35 AR 9475 plakalı vinçle çalındı. C.K.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını izledi ve vincin A.Ö.'ye ait olduğunu tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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