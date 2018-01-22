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İş-Kur'u dolandırdılar; 750 kişiyi çalışmış gibi gösterip, aylık asgari ücretlerini almışlar

DİYARBAKIR merkezli 6 ildeki 51 adrese düzenlenen dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 49 firmanın İş-Kur ile yaptıkları sözleşme gereği kursiyerlerin kurs gördükleri...

İş-Kur'u dolandırdılar; 750 kişiyi çalışmış gibi gösterip, aylık asgari ücretlerini almışlar
DİYARBAKIR merkezli 6 ildeki 51 adrese düzenlenen dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 49 firmanın İş-Kur ile yaptıkları sözleşme gereği kursiyerlerin kurs gördükleri meslekte sigortalı olarak fiilen çalışabilecekleri şekilde istihdam edilmesi hükümlerine uymayarak, yaklaşık 750 kişiyi çalışmadıkları halde çalışıyormuş gösterdikleri, asgari ücretlerini kendilerinin aldıkları ortaya çıkarıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Mali Büro ekipleri, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan sonra Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Adıyaman ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapıldı. İş-Kur ile sözleşme imzalayan firma yetkililerinin de bulunduğu 51 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 49 firmanın İş-Kur ile yaptıkları sözleşme gereği kursiyerlerin kurs gördükleri meslekte sigortalı olarak fiilen çalışabilecekleri şekilde istihdam edilmesi hükümlerine uymayarak, yaklaşık 750 kişiyi asgari ücretli çalışmadıkları halde çalışıyormuş gösterdikleri belirtildi. Emniyet Müdürlüğü'ne verilen sigortalılık belgeleri ve ücret bordrolarının incelenmesinde, 750 kişinin çalışmadıkları halde çalışmış gibi gösterildiği, kurs açılmadan önce iş yerinde çalışan işçilerin sahte belgelerle istihdam edilmiş gibi gösterildiği, işverence ATM kartları şifrelerinin alınarak bu hesaplara işveren tarafından para yatırılıp tekrar işveren tarafından çekilmesiyle bu işyerinde asgari ücretli olarak çalışmış izlenimi verdikleri tespit edildiği belirtildi.  


 

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