İş isteği geri çevrilince muhtar ile 3 akrabasını ayaklarından vurdu

İZMİR'in Konak ilçesinde, iş isteyip, olumsuz yanıt aldığı muhtarla tartışan K.K., belinden çıkardığı tabancayla 4 kişiye ateş etti. Muhtar ile 3 akrabasını ayaklarından yaralayıp, kaçan K.K., polis ekiplerince yakalandı.Olay, saat 15.30 sıralarında, Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. Muhtar Hüseyin Heptepe, babası Cafer Heptepe, kardeşi Mert Heptepe ve akrabası Anıl Kantoyin ile muhtarlıkta oturduğu sırada, mahalle sakinlerinden olduğu ileri sürülen K.A. geldi. K.A., iddiaya göre, muhtar Heptepe'den kendisine iş bulmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca tartışma çıkaran K.K., belinden aldığı tabancayla muhtar ve yanındakilere ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, polise haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından vurulan muhtar Heptepe ve akrabaları, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan K.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.