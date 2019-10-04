Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
SURİYE'DEKİ ÖSO UNSURLARI, MİLLİ ORDU ADI ALTINDA BİRLEŞTİKLERİNİ ŞANLIURFA'DAKİ BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA AÇIKLADI
İş insanlarını 10 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 3'ü tutuklandı
İZMİR merkezli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda, 'yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında, yurt dışından düşük faizli kredi temin edeceklerini söyleyerek, 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları...
GÜVENLİK 04.10.2019, 14:43
İZMİR merkezli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda, 'yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında, yurt dışından düşük faizli kredi temin edeceklerini söyleyerek, 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
'Yatırım danışmanlık şirketi' adı altında, sigorta ve kredi hizmeti verdiklerini öne sürerek, İzmir'de faailiyet gösteren11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli, geçen salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir ile İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör, sahte polis kimlik kartı, sahte kimlik ve dolandırıcılık suçu işlendiğini gösteren belgeler ele geçirildi.
Şüphelilerin, iş insanlarından topladıkları paraları, KKTC'de faaliyet gösteren bir holdinge aktardıkları tespit edildi. Yasa dışı işlem hareketleri, MASAK raporuyla da saptandı. Şüphelilerin, aynı yöntem ile Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları da ortaya çıktı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.K., M.M.A.Ö. ve E.K. tutuklanırken, diğerleri yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
'Yatırım danışmanlık şirketi' adı altında, sigorta ve kredi hizmeti verdiklerini öne sürerek, İzmir'de faailiyet gösteren11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli, geçen salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir ile İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör, sahte polis kimlik kartı, sahte kimlik ve dolandırıcılık suçu işlendiğini gösteren belgeler ele geçirildi.
Şüphelilerin, iş insanlarından topladıkları paraları, KKTC'de faaliyet gösteren bir holdinge aktardıkları tespit edildi. Yasa dışı işlem hareketleri, MASAK raporuyla da saptandı. Şüphelilerin, aynı yöntem ile Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları da ortaya çıktı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.K., M.M.A.Ö. ve E.K. tutuklanırken, diğerleri yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2