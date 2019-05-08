İş insanının cinayet sanığı: Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum

KAYSERİ'de iş insanı Mehmet Özet'i (49), av tüfeği ile vurarak öldüren emekli memur Mustafa Murat (56) ilk kez hakim karşısına çıktı. Murat, Mehmet Özet'in kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyleyerek, "Selam verdim almadı, elimi uzattım tutmadı. Sonra bana ağza alınmayacak sözler edince ben de sinirlendim. Kitaplıkta bulunan av tüfeğini alıp sıktım. Kaç el, neresine sıktım, hatırlamıyorum" dedi.Olay, geçen 12 Şubat'ta merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gesi İldem Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat, alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu iş insanı Mehmet Özet'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonuna gitti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa Murat, av tüfeği ile Mehmet Özet'i vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Özet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat ise, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan Mustafa Murat, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında hâkim karşısında çıktı. Duruşmada, öldürülen Mehmet Özet’in şikâyetçi eşi İkbal Özet (47), oğlu Önder Kaan Özet (20) ile kardeşi Remziye Çelik(20) ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Mustafa Murat, Mehmet Özet ile alacak verecek meselesi yüzünden aralarında dava olduğunu, 28 Ocak günü Özet'in muhasebecisi ile birlikte üvey oğlunu sopayla darp ettiğini anlattı. Murat, "Olay günü üvey oğlum ile ilgili meseleyi konuşmak için petrole gittim. Yanımda av tüfeği yoktu. O sıra kendisi çay almıştı, selam verdim almadı, elimi uzattım tutmadı. Ağza alınmayacak sözler edince sinirlendim. Kitaplıkta bulunan av tüfeğini alıp, sıktım. Kaç el, neresine sıktım, hatırlamıyorum. Odadan çıkarken Remziye ile karşılaştım. Beni görünce kaçtı, silah doğrultup tehdit etmedim" dedi. Mahkeme başkanının, kamera kayıtlarındaki görüntülerde montunda kabarıklık olduğu, olay yerine av tüfeği ile geldiğine dair rapor hazırlandığını bildirmesi üzerine Mustafa Murat, "Tüfekle gelmedim, kitaplıktan aldım" diye konuştu.

Olay günü petrol istasyonunda olan Remziye Çelik ise şunları söyledi:

"Mehmet Özet, ağabeyimdi. Yanında çalışıyordum. O gün mutfaktan çay aldı, odasına geçti. Mustafa Murat geldi, aniden silah sesi oldu. Hiçbir konuşma olmadı. Odasına girmesiyle silah sesinin gelmesi bir oldu. Odaya koştum, bu katil silahı bana doğrulttu, ben masaya doğru eğildim, bağırınca kaçtı. Abimin odasını o gün ben temizledim. Odasında ne tüfek ne de tabanca vardı, yalan söylüyor."

İş insanı Mehmet Özet’in eşi ile oğlu şikâyetçi olduklarını, herhangi bir alacak verecek tartışmasına şahit olmadıklarını belirttiler. 6 tanığın dinlendiği davada, mahkeme heyeti, gelmeyen tanıkların dinlenmesi ile Mustafa Murat'ın tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi.



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