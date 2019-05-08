İş insanı Songül Zülfikar, saunada yaşamını yitirdi (2) - Yeniden

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'da, iş kadını Songül Zülfikar (70), lüks spor tesisinin saunasında yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Zülfikar'ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Olay, öğle saatlerinde, Çankaya ilçesine bağlı Üniversiteler Mahallesi'ndeki lüks spor tesisinde meydana geldi. Akaryakıt, otomotiv, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 'FTZ Grup'un patronu Songül Zülfikar, iddiaya göre, spor yaptıktan sonra saunaya girdi. Zülfikar, bir süre sonra saunada çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi, tesiste inceleme yaptı. İlk incelemede, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Zülfikar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Songül Zülfikar'ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Songül Zülfikar, 1984 yılında kurulan ve otomotiv, inşaat, enerji, turizm, akaryakıt terminalleri, gıda, alışveriş ile iş merkezi işletmeciliği alanlarında hizmet veren 'FTZ Grup'un başındaki iki yöneticiden biri olarak görev yapıyordu.



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