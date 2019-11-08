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İş insanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, iş insanı Burhan Barutçu (60), motosikleti ile yaptığı kazada hayatını kaybetti. Kaza, dün Çayırova D-100 karayolunda meydana geldi. Bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı olan Burhan Barutçu,...
GÜVENLİK 08.11.2019, 11:52
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, iş insanı Burhan Barutçu (60), motosikleti ile yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaza, dün Çayırova D-100 karayolunda meydana geldi. Bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı olan Burhan Barutçu, motosikleti ile yaptığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burhan Barutçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Burhan Barutçu bugün Çayırova’da toprağa verilecek.
Kaza, dün Çayırova D-100 karayolunda meydana geldi. Bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı olan Burhan Barutçu, motosikleti ile yaptığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burhan Barutçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Burhan Barutçu bugün Çayırova’da toprağa verilecek.
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