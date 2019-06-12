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İş insanı cinayetinde savcı 'haksız tahrik' indirimi talep etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, iş insanı Mehmet Özet'i (49) av tüfeğiyle vurarak, öldüren emekli memur Mustafa Murat'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. 12 Şubat'ta Mehmet Özet'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda...

İş insanı cinayetinde savcı 'haksız tahrik' indirimi talep etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, iş insanı Mehmet Özet'i (49) av tüfeğiyle vurarak, öldüren emekli memur Mustafa Murat'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi.
12 Şubat'ta Mehmet Özet'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat, borç- alacak yüzünden aralarında husumet bulunan Mehmet Özet ile bu yüzden tartıştı. Kavgaya dönen olayda Mustafa Murat, yanındaki av tüfeğiyle Mehmet Özet'e ateş etti. Ağır yaralan Özet, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Murat ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafa Murat'ın, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada 2 tanık dinlendi. Ölen iş insanı Özet'in yanında muhasebeci olan tanık E.G., "Mustafa Murat, iş yerine defalarca gelerek, 'Burada alacağım var, buraya ortağım' dedi. Tehdit ederek, 'Sizi öldüreceğim' dedi" diye konuştu.
Daha sonra savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Murat'ın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmasını; ancak cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanmasını istedi.
Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya ilişkin savunma yapması için duruşmayı erteledi.

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