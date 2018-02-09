İş için Antalya'ya gelen Rus kadın otobüs durağında yaşıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - RUSYA'dan Antalya'ya çalışmak için gelen Rus Yuliva Oluşeva (46), işe alınmadığı için sokakta kaldı. 5 gündür otobüs durağında kalan kadına, bir esnaf geceleri uyuması için otomobilini verdi.

Rusya'dan iddiaya göre kendisine söz verilen işe başlamak üzere Antalya'ya gelen Yuliya Oluşeva, işe alınmadı. Gidecek bir yeri olmayan Oluşeva, bir tanıdığının yanına sığındı. İddiaya göre tanıdığı kişi tarafından 5 gün önce kapı önüne konan Oluşeva, sokakta yaşamaya başladı. Sığındığı bir otobüs durağında gün boyu oturup zaman geçiren Oluşeva'nın durumu çevredeki esnafın dikkatini çekti.

GECELERİ KALABİLMESİ İÇİN OTOMOBİLİNİ VERDİ

Oluşeva ile iletişime geçmeye çalışan vatandaşlar bir taraftan da yardım teklifinde bulundu. Yakındaki bir restoran 5 gün boyunca yemek ihtiyacını karşılarken esnaf Celal Kolak ise iş için kullandığı otomobilini geceleri içerisinde uyuması için Oluşeva'ya verdi.

İnsanlık görevi olarak sokakta kalana yardım etmek istediklerini belirten Celal Kolak, “Biz esnaf olarak arabanın içinde yatmasına izin verdik. Kahvaltısını çayını veriyoruz. Yetkililer buna bir çözüm bulsun. İletişim kurmaya çalıştık ama biraz sorunları var tercüman aracılığıyla sorduğumuz sorulara cevap vermiyor. Arabada kalmasına izin verdik, battaniye ve yastık verdik. 3-4 gündür burada, biz de yardımcı oluyoruz" dedi.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR' İDDİASI

Esnafın tercümanlığını yapan İsmet Tunç, kadının psikolojisinin iyi olmadığını öne sürdü. Birkaç kez iletişim kurmak istemelerine rağmen olumsuz yanıt aldıklarını belirten Tunç, “Burada arabanın içerisinde yatıyormuş. Evsiz kalmış. Çevredeki camcı ve diğer esnaf yardım etmek istedi. Ben de tercümanlık yapmak istedim. Anlamak istemiyor. Psikolojik sorunları var sanırım. Arabada kalıyor. Saklıyor bir şeyleri. Sabah yemeklerini restoranda yiyor. Akşamları arabada yatıyor. Bazen çay içmeye geliyor" dedi.

Yuliya Oluşeva ise yakınlarında kimseyi görmek istemediğini, bu şekilde yaşamaktan memnun olduğunu söyledi.



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