İş hanının bodrum katında erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Konya'da bir iş hanının bodrum katında bulunan cesedin işsiz Halil Kartal'a (26) ait olduğu belirlendi. Kartal'ın, geçen 11 Temmuz günü evden ayrılıp geri dönmediği ve 2 gün önce de annesi Ayşe Kartal tarafından polis merkezine kayıp başvurusunda bulunulduğu ifade edildi. Oğlunu, cebindeki anahtarlığından teşhis eden Ayşe Kartal'ın, kayıp başvurusu sırasındaki ifadesinde oğlunun zaman zaman evi terk ettiğini ve psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ileri sürdüğü bildirildi.

​İLK OTOPSİSİNDE NORMAL ÖLÜM

Kartal'ın, yapılan ilk otopsisinde ise yaklaşık 9 gün önce öldüğü, vücudunda herhangi bir kesici ve darp izine rastlanılmadığı belirlendi. Başındaki darp izi sanılan bölümün ise ağzından gelen kanın birikmesi sonucu oluşan iz olduğu tespit edildi. Kartal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için vücudundan alınan doku parçası Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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