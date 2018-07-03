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İş hanındaki boş dükkanda ölü bulundu

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), () - MANİSA'nın Kula ilçesinde, Mustafa Sümer (39), iş hanındaki kullanılmayan dükkanda ölü bulundu. Sümer'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı...

İş hanındaki boş dükkanda ölü bulundu

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), () - MANİSA'nın Kula ilçesinde, Mustafa Sümer (39), iş hanındaki kullanılmayan dükkanda ölü bulundu. Sümer'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.
Alt katında kahvelerin bulunduğu İmamoğlu İş Hanı'nın 2'nci katında, saat 12.30 sıralarında, kullanılmayan dükkandan ağır kokular alan kişiler, polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, dükkana girdiklerinde, yerde Mustafa Sümer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin sıcaktan bozulmaya başlayan ve 5 günlük olduğu tahmin edilen ceset üzerinde yaptığı incelemede, darp ya da yara izine rastlanmadı. Bekar olan ve kalp krizinden öldüğü sanılan Sümer'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sümer'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Mustafa Sümer'in yakınları, gözyaşı döktü. Günlük işlerde çalışan ve zaman zaman sokaklarda yattığı belirlenen Sümer'in 5 gün önce ablasından İzmir'e gideceğini söyleyerek, para aldığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Polis, Mustafa Sümer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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