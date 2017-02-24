İş hanı çatısında intihar girişimi (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Trabzon Atatürk Alanı’ndan iş hanının çatısına çıkarak intihara kalkışan gencin 18 yaşındaki Onur H., bina önünde sara nöbeti geçiren akrabasının da Can H. olduğu öğrenildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Trabzon Atatürk Alanı’ndan iş hanının çatısına çıkarak intihara kalkışan gencin 18 yaşındaki Onur H., bina önünde sara nöbeti geçiren akrabasının da Can H. olduğu öğrenildi.
24 Şubat 2017 Cuma 20:56
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Trabzon Atatürk Alanı’ndan iş hanının çatısına çıkarak intihara kalkışan gencin 18 yaşındaki Onur H., bina önünde sara nöbeti geçiren akrabasının da Can H. olduğu öğrenildi.
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