Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada İş Bankası üst düzey yöneticisi Olgun Tufan Kurbanoğlu ve kardeşi Affan Kurbanoğlu...

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada İş Bankası üst düzey yöneticisi Olgun Tufan Kurbanoğlu ve kardeşi Affan Kurbanoğlu yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Yenice köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Olgun Tufan Kurbanoğlu yönetimindeki 34 DU 7953 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü Olgun Tufan Kurbanoğlu ve kardeşi Affan Kurbanoğlu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olgun Tufan Kurbanoğlu'nun özel ambulansla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328