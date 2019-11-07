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İş arkadaşlarını dövüp telefonunu gasbeden 2 Kırgız kadın yakalandı
ANTALYA'da 5 yıldızlı bir otelde çalışan Nurgül Karybaeva'yı (38) dövüp, cep telefonunu aldığı iddia edilen Kırgız Aizhan K. (36) ve Aizada S. (36), jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaldıkları lojmanda Karybaeva'nın cep telefonu...
GÜVENLİK 07.11.2019, 13:37
ANTALYA'da 5 yıldızlı bir otelde çalışan Nurgül Karybaeva'yı (38) dövüp, cep telefonunu aldığı iddia edilen Kırgız Aizhan K. (36) ve Aizada S. (36), jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaldıkları lojmanda Karybaeva'nın cep telefonu ele geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Nurgul Karybaeva, dün aynı otelde çalışan Aizhan K. ve Aızada S. tarafından dövülerek cep telefonunun zorla alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yapılan doktor kontrolünde, Nurgul Karybaeva'nın vücudunda darp izine bağlı olarak morluklar ve sıyrıklar tespit edildi.
Şikayet üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin otel lojmanındaki odasında arama yaptı. Aramada Nurgul Karybaeva'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan Aizhan K. ve Aizada S., jandarmadaki işlemlerinin ardından doktor raporu alınarak, 'nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Nurgul Karybaeva, dün aynı otelde çalışan Aizhan K. ve Aızada S. tarafından dövülerek cep telefonunun zorla alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yapılan doktor kontrolünde, Nurgul Karybaeva'nın vücudunda darp izine bağlı olarak morluklar ve sıyrıklar tespit edildi.
Şikayet üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin otel lojmanındaki odasında arama yaptı. Aramada Nurgul Karybaeva'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan Aizhan K. ve Aizada S., jandarmadaki işlemlerinin ardından doktor raporu alınarak, 'nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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