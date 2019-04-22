Irmakta kaybolan üniversiteli Bekir'in cansız bedeni bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün yüzmek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda kaybolan üniversiteli Bekir Hekim'in (24) cesedi bulundu.Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde bulunan Köprülü Kanyon Turizm Bölgesi'ne kamp yapmak amacıyla gelen Ankara Üniversitesi öğrencileri Umut Bildik, Bekir Hekim, Emre Toptaş ve Başak Gümüş, dün öğle saatlerinde yüzmek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre yüzen öğrencilerden Bekir Hekim akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (JAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bekir Hekim'i arama çalışması yapıldı ancak sonuç elde edilemedi.Bekir Hekim'i arama çalışması bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmasına Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekiplerinden 15 dalgıç katıldı. Arama çalışmalarını kaybolan Bekir Hekim'in ailesi ve yakınları endişeyle takip etti.Çalışmaların başlamasından yaklaşık 1 saat sonra Bekir Hekim'in cansız bedeni, Oluk Köprü'nün 100 metre aşağısında kayalıkların altına sıkışmış şekilde SAK dalgıçları tarafından bulundu. Botla ırmak kenarına çıkarılan Bekir Hekim'in cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.Arama çalışmalarını izleyen Bekir Hekim'in kız kardeşi, cenazenin bulunmasının ardından, "Abim beni bırakıp gitmez, gidemez. Onu neden siyah poşete koydular, o benim için yaşar" diye feryat etti. Bekir Hekim'in kız kardeşine, sağlık ekipleri müdahale etti.

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