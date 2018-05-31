Irmakta kaybolan Samet'in 13'üncü günde cesedi bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmağa düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un (5), 13'üncü gün su altında yapılan aramalar sonucunda cesedi bulundu.Manavgat'a bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü, turizm sektöründe çalışan babası İbrahim, annesi Zeynep, kardeşleri Ömer (2) ve 8 aylık Hira ile gittiği piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun, 6 gün boyunca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, sahil güvenlik, deniz polisi, AFAD ve İHH'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kurumların ekipleri ve sualtı arama robotları tarafından arandı. Küçük Samet'in izine rastlanmazken, aramalar esnasında ırmak üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat barajlarından su tutuldu. Barajlarda su haddinin yükseldiği gerekçesiyle geçen cuma günü ırmakta dalgıçlarla aramalar sonlandırılırken, ırmak kenarı ve denizde arama başlatıldı.KAYBOLDUĞU YERİN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDUÖnceki gün Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) toplantısına katılmak üzere ilçeye gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Vurkun ailesini Sarılar Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette ailenin çocuklarının yeniden aranması talebi üzerine Tuğgeneral Yıldız'ın talimatıyla dün JAK Sualtı Arama Timi ve deniz polisi ekipleri ırmakta arama yaptı. Bu sabah Konya, Muğla ve Antalya'dan gelen 15 kişilik deniz polisi su altı arama ekibiyle birlikte İHH tarafından yeniden arama yapıldı. Aramalar sonucunda Samet Durmuş Vurkun'un cansız bedeni, ırmağa düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre aşağıda dalgıçlar tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine cumhuriyet savcısı ve Samet'in ailesi de geldi. Savcının incelemesinin ardından Samet'in cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.'BEN ANNEYİM, DAYANIRIM'Hastane önünde bekleyen Samet'in annesi Zeynep ve babası İbrahim Vurkun, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Anne Vurkun, "Çocuğumun yüzünü göstermiyorlar bana, ben anneyim, dayanırım. Görmek istiyorum çocuğumu" diye feryat etti. Baba İbrahim Vurkun, ağlayan eşini gözyaşlarıyla teskin etmeye çalıştı.

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