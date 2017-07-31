Irmakta başını kayalara çarpıp kaybolan gencin cesedine ulaşıldı (2)

CENAZESİ ADLİ TIPA GETİRİLDİ

Manavgat İlçesi'nde dün girdiği ırmakta başını kayalara çarparak kaybolduktan sonra bu sabah cesedi bulunan 18 yaşındaki Alpay Çiçek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi yapılmasını istemeyen yakınları da cenazenin arkasından kuruma geldi. Polis olay çıkmaması için Adli Tıp Kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Alpay Çiçek'in cenazesi, otopsi sonrası cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na gönderildi.

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ

Alpay Çiçek'in, ırmağa atlayan bir arkadaşı sudan çıkmayınca onu kurtarmak için can yeleğini çıkarıp suya atladığı belirtildi. Suya atladığında başını çarpan Çiçek'in gözden kaybolduğu, diğer arkadaşının ise sudan çıkarıldıktan sonra tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Bir yakını, "Alpay, kendisinden önce suya atlayan bir arkadaşını kurtarmak için suya atlamış. Başını kayaya vurunca yaşamını yitirmiş" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

FOTOĞRAFLI