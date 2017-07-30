Irmakta başını kayalara çarpan genç akıntıda kayboldu

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde girdiği ırmakta başını kayalara çarpan 18 yaşındaki Altay Çiçek, akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen Çiçek bulunamadı.



Manavgat’a bağlı Beşkonak Mahallesi’ndeki Köprüçay Irmağı’na arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Altay Çiçek, ırmak üzerindeki tarihi taş köprünün yanından saat 16.00 sıralarında suya girdi. Irmakta başını kayaya çarparak bilincini yitiren Alper Çiçek, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, 112, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve polis su altı arama ekibi geldi. Ekipler, debisinin çok yüksek olması nedeniyle suyun bulanık aktığı ırmakta ve ırmak kenarında Altay Çiçek’i bulabilmek için arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanamadı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan aramalara yarın devam edileceği belirtildi.