Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Irmakta başını kayalara çarpan genç akıntıda kayboldu

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde girdiği ırmakta başını kayalara çarpan 18 yaşındaki Altay Çiçek, akıntıya kapılarak kayboldu.

Irmakta başını kayalara çarpan genç akıntıda kayboldu

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde girdiği ırmakta başını kayalara çarpan 18 yaşındaki Altay Çiçek, akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen Çiçek bulunamadı.

Manavgat’a bağlı Beşkonak Mahallesi’ndeki Köprüçay Irmağı’na arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Altay Çiçek, ırmak üzerindeki tarihi taş köprünün yanından saat 16.00 sıralarında suya girdi. Irmakta başını kayaya çarparak bilincini yitiren Alper Çiçek, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, 112, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve polis su altı arama ekibi geldi. Ekipler, debisinin çok yüksek olması nedeniyle suyun bulanık aktığı ırmakta ve ırmak kenarında Altay Çiçek’i bulabilmek için arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanamadı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan aramalara yarın devam edileceği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314