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Irmağa giren Suriyeli boğuldu
ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı’na giren Suriyeli Servat Molla (27), boğuldu. Manavgat’ın Sağırın Mahallesi Su Pompası mevkiine arkadaşlarıyla piknik için Antalya’dan gelen Suriyeli Servat Molla, öğle saatlerinde...
GÜVENLİK 04.09.2019, 18:49
ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı’na giren Suriyeli Servat Molla (27), boğuldu.
Manavgat’ın Sağırın Mahallesi Su Pompası mevkiine arkadaşlarıyla piknik için Antalya’dan gelen Suriyeli Servat Molla, öğle saatlerinde Köprüçay Irmağı’na girdi. Bir süre ırmak kenarında yüzen Servat Molla, suda kaybolunca arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleriyle birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri geldi.
Köprüçay Irmağı’nda yapılan aramada Servat Molla’nın cesedi JAK timi tarafından suya girdiği yerden 10 metre ileride 3 metre derinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Servat Molla’nın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna, oradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manavgat’ın Sağırın Mahallesi Su Pompası mevkiine arkadaşlarıyla piknik için Antalya’dan gelen Suriyeli Servat Molla, öğle saatlerinde Köprüçay Irmağı’na girdi. Bir süre ırmak kenarında yüzen Servat Molla, suda kaybolunca arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleriyle birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri geldi.
Köprüçay Irmağı’nda yapılan aramada Servat Molla’nın cesedi JAK timi tarafından suya girdiği yerden 10 metre ileride 3 metre derinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Servat Molla’nın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna, oradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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