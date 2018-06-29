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Irmağa düşüp bayılan piknikçi boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dengesini kaybedip düştüğü Köprüçay Irmağı'nda başını çarpınca baygınlık geçiren Hüseyin Çipil (50), boğuldu. Manavgat'ta dün piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla Karabük Mahallesi Büğrüm...

Irmağa düşüp bayılan piknikçi boğuldu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dengesini kaybedip düştüğü Köprüçay Irmağı'nda başını çarpınca baygınlık geçiren Hüseyin Çipil (50), boğuldu.
Manavgat'ta dün piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla Karabük Mahallesi Büğrüm Köprü Mesire alanına giden Hüseyin Çipil, serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girmek istedi. Bu sırada Çipil, dengesini kaybedip, yaklaşık 2 metre yükseklikten ırmağa düştü. Başını çarpan Hüseyin Çipil, baygınlık geçirdi. Çevredekilerin yardımına koşup sudan çıkardığı Çipil için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Hüseyin Çipil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hüseyin Çipil'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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