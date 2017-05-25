Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

İrlandalı turist, otel odasında ölü bulundu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne tatile gelen İrlandalı turist 44 yaşındaki Grant Rees, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Tatil için bugün sabah saatlerinde Bodrum'a gelen İrlandalı turist Grant Rees...

İrlandalı turist, otel odasında ölü bulundu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne tatile gelen İrlandalı turist 44 yaşındaki Grant Rees, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Tatil için bugün sabah saatlerinde Bodrum'a gelen İrlandalı turist Grant Rees ile Howard Malcolm, Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki bir otele yerleşti. Odalarında dinlenmeye çekilen turistlerden Rees, akşam yemeğe inmeyince, arkadaşı Malcolm, otel yetkililerinden yardım istedi. Odaya giren yetkililer, Rees'i yatakta hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rees'in hayatına kaybettiği belirlendi.
Arkadaşının, sırt ağrısı olduğu için aşırı dozda ilaç almış olabileceğini söylediği Grant Rees'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246