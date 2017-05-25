İrlandalı turist, otel odasında ölü bulundu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne tatile gelen İrlandalı turist 44 yaşındaki Grant Rees, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Tatil için bugün sabah saatlerinde Bodrum'a gelen İrlandalı turist Grant Rees ile Howard Malcolm, Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki bir otele yerleşti. Odalarında dinlenmeye çekilen turistlerden Rees, akşam yemeğe inmeyince, arkadaşı Malcolm, otel yetkililerinden yardım istedi. Odaya giren yetkililer, Rees'i yatakta hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rees'in hayatına kaybettiği belirlendi.

Arkadaşının, sırt ağrısı olduğu için aşırı dozda ilaç almış olabileceğini söylediği Grant Rees'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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