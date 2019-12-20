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İrem Su'nun annesinrden sanığın cezasının düşürülmesine tepki

ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi, Burdur'da üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'e yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezasını, 7 yıl 6 aya düşürdü. 2.5 yıl...

GÜVENLİK 20.12.2019, 15:08
İrem Su'nun annesinrden sanığın cezasının düşürülmesine tepki
ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi, Burdur'da üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Esmer'e yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezasını, 7 yıl 6 aya düşürdü. 2.5 yıl olan sürücü belgesine el koyma süresini de 1 yıla düşürdü. Karara tepki gösteren anne Leyla Akkaya, “Tek çocuğumu kaybettim. Bana bundan sonra kim anne diyecek?" dedi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda, 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, beraberinde bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
UZMAN ÇAVUŞ ALKOLLÜ ÇIKTI
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Emre Esmer'in, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapmayan mahkeme heyeti, Esmer'in ehliyetine 2.5 yıl süreyle el konulmasına da hükmetti.
CEZALARI İNDİRİLDİ
Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın Ailesi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde bugün görülen 6'ncı duruşmaya, İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, babası Halil Akkaya ve Süleyman Emre Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Emre Esmer ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanık Esmer, duruşmada kazadan sonra sosyal medyada linç edildiğini söyleyerek, mağdur olduğunu söyledi.  Duruşma sonunda, ceza dairesi, yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezasını 7 yıl 6 aya düşürdü. Tutukluluğun devamına karar verilen sürücünün sürücü belgesine el konulma süresi de 1 yıla indirildi.
'BANA BUNDAN SONRA KİM ANNE DİYECEK'
Duruşma sonunda Burdur MAKÜ Öğrenci Toplulukları ile Genç Fenerbahçeliler, adliye önünde, üzerinde 'İrem Su İçin Adalet' yazan pankart açtı. Çarşı Grubu temsilcileri de üzerinde İrem Su'nun fotoğrafının olduğu 'Adaletsizliğin olduğu her yerde bir Beşiktaş atkısı açan olacaktır elbet' yazılı pankart taşıdı. Karara tepki gösteren anne Leyla Akkaya, yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“19 yaşındaki bir çocuğun hayatı hiç bu kadar ucuz olamaz. Her şey ortada. Kırmızı ışık, kural ihlali, alkol hepsi var. Bir yerde bir boşluk var. Büyük ihtimalle yasada boşluk var. Bu boşluk nasıl doldurulacaksa doldursunlar. Ben artık anne değilim. Tek çocuğumu kaybettim. Bana bundan sonra kim anne diyecek?. Bunun bedelini nasıl ödeyecekler?  Verilen ceza 7 yıl 6 ay. Ben o çocuğa 19 senemi verdim. Bunun bedeli olmalı. Bu burada bitmedi. Sonuna kadar gideceğiz. Bir tek bizim için değil. Bizim duruşmadan önce iki çocuk kazada ölmüş ama sanık tahliye oldu. Ben bu adalet sistemini anlamıyorum."
'ADALET TECELLİ ETMEDİ'
Baba Halil Akkaya da insan hayatının bedelinin bu olmaması gerektiğini söyledi. Baba Akkaya, “Alkollü olarak yollara çıkmak, bu kadar masum insanın canına kast etmek yanlış. Biz burada sadece Emre Esmer'i yargıladık. Bunun üzerine gitmeye de devam edeceğiz. Hiçbir şey İrem Su'yu getirmeyecek. Ama bir kişiyi de kurtarabilirsek bu bizim için başarıdır. Artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Biz dünyadaki tek varlığımızı kaybettik. Bundan sonra her şey boş. 'Adalete güveniyoruz' dedik ama adalet tecelli etmedi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

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