İranlı yolcunun valizinde 5 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Ferit Melen Havalimanı'nda X-Ray cihazından geçen İranlı A.J.,'nin valizinde yapıla aramada 5 kilo 800 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı A.J., kontrol noktasında X-Ray cihazına valizini bırakarak geçti. Bu sırada valizden şüphelenen polisler, A.J. gözetiminde valizde arama yaptı. Yapılan aramada valizin iç ve yan kısmına zulalanmış 3 paket halinde 5 kilo 800 gram Afyon sakızı ele geçirildi. A.J. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan A.J., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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