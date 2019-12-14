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İranlı yolcuların valizinden 3 kilo eroin çıktı
ANTALYA Havalimanı'na gelen İranlı yolcular A.A.S. ve B.D.'nin valizlerinde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 yolcu, tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik...
GÜVENLİK 14.12.2019, 10:41
ANTALYA Havalimanı'na gelen İranlı yolcular A.A.S. ve B.D.'nin valizlerinde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 yolcu, tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği görevlileri, Van ve Hakkari üzerinden Türkiye'ye giriş yapan İranlı A.A.S. ve B.D.'nin valizlerle uyuşturucu taşıdığı bilgisini elde etti. Takibe alınan şüpheliler, havayoluyla geldikleri Antalya Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda durduruldu. Yolcuların yanındaki 3 valizde, gizli bölmelere zulalanmış poşetler içinde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan İranlı A.A.S. ve B.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkili, sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği görevlileri, Van ve Hakkari üzerinden Türkiye'ye giriş yapan İranlı A.A.S. ve B.D.'nin valizlerle uyuşturucu taşıdığı bilgisini elde etti. Takibe alınan şüpheliler, havayoluyla geldikleri Antalya Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda durduruldu. Yolcuların yanındaki 3 valizde, gizli bölmelere zulalanmış poşetler içinde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan İranlı A.A.S. ve B.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkili, sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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