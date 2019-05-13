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İranlı uyuşturucu tacirlerine 18'er yıl hapis

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan İran uyruklu kaynak işçisi Kambız Amrabyaz (47) ile işçi Mohammed Farajımaheb (30), 18'er yıl hapis ve 36'şar bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Emniyet...

İranlı uyuşturucu tacirlerine 18'er yıl hapis
KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan İran uyruklu kaynak işçisi Kambız Amrabyaz (47) ile işçi Mohammed Farajımaheb (30), 18'er yıl hapis ve 36'şar bin TL para cezasına çarptırıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 5 Şubat'ta kent girişinde durduğu otomobilde, 4 parça halinde 150 gram eroin, 2 parça halinde de 20 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan İran uyruklu Kambız Amrabyaz ve Mohammed Farajımaheb gözaltına alındı. Tutuklanan Amrabyaz ve Farajımaheb, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılandıkları davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde ifade veren Kambız Amrabyaz, 7 yıldır Kayseri'de yaşadığını söyleyerek, "Herhangi bir uyuşturucu işiyle uğraşmadım. Araçtan çıkan uyuşturucu kimin bilmiyorum" dedi. Mohammed Farajımaheb ise, "Uyuşturucu kullanıcısıyım; ama ticaretini yapmadım. Uyuşturucu bana ait değil, suçsuzum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mohammed Farajımaheb ile Kambız Amrabyaz'ı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 18'er yıl hapis ve 36'şar bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
 

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