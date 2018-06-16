İranlı turist, Eğirdir Gölü'nde boğuldu (2)

DENİZ BİSİKLETİNDEN SUYA ATLADI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göle girerek boğulan İranlı turist Muztaba Nasvi Samsadi'nin, yanındaki birkaç kişiyle kiraladıkları deniz bisikletiyle suya açıldığı belirtildi. Bir süre sonra Samsadi'nin deniz bisikletinden suya atladığı ve daha sonrasında da gözden kaybolduğu kaydedildi.

DÜN DE 4 İRANLI SUYA DÜŞTÜ

Gölde dün ise deniz bisikletiyle suya açılan İran uyruklu 4 turist, şiddetli rüzgarın etkisiyle deniz bisikletinin alabora olması sonucu suya düştü. İhbar üzerine gelen Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi'nin kurtardığı 20- 28 yaşları arasındaki 4 İranlı tedbir amacıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü.