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İranlı kadının şüpheli ölümü

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da İran uyruklu 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Maryam Ghasem Sıhrı, evinde boğazında beyaz bez ve eşarp sarılı halde ölü  bulundu. Doktorların 'şüpheli ölüm' olarak rapor tutması üzerine...

İranlı kadının şüpheli ölümü

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da İran uyruklu 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Maryam Ghasem Sıhrı, evinde boğazında beyaz bez ve eşarp sarılı halde ölü  bulundu. Doktorların 'şüpheli ölüm' olarak rapor tutması üzerine polis kadının eşi, 2 çocuğu ve kız kardeşini ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Olay bugün İlkadım İlçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İran uyruklu evli 2 çocuk annesi Maryam Ghasem Sıhrı, oğlu tarafından evde boynunda beyaz bez ve eşarp sarılı olarak yerde cansız buldu. Durumu hemen babası Afganistan uyruklu Gholamalı P.'ye haber verdi. Odaya gelen Gholamalı P., eşinin boynundaki beyaz bez ve eşarbı çıkarttı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Doktor kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde rapor tutunca polis olayın cinayet olma ihtimali üzerine ölen kadının eşi, 2 çocuğu ve beraber yaşadıkları kız kardeşini ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Yapılan araştırmada ölen kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve 3 gündür yemek yemediği ortaya çıktı. Polisin olayla soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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