İranlı kadının elebaşılığını yaptığı telefon dolandırıcıları Edirne'de tesadüfen yakalandı

Ali Can ZERAY / EDİRNE, () - EDİRNE'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 84 yaşındaki İ.Z.'yi 56 bin lira dolandıran biri kadın 3 kişi yakalandı. Dolandırıcılık çetesinin elebaşı olduğu öne sürülen ve İstanbul'da yaşayan İran asıllı Naeemi Zohreh'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent çıkışındaki kontrol noktasında, yüzlerini kapamaya çalışan biri kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurup aramaya aldı. Otomobil ve içinde bulunan kadın S.S. ile T.D. ve S.A.'nın üzerlerinde yapılan aramada 56 bin TL bulundu. Polisin gözaltına aldığı 3 kişi, soruşturmalarının yürütülmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis yaptığı çalışmada 3 şüphelinin, Edirne'de yaşayan 84 yaşındaki İ.Z.'yi, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp korkutarak, bankadan çektirdikleri 56 bin lirasını dolandırdığını belirledi.

Polis, sorguladıkları şüphelilerden aldığı bilgilerle dolandırıcılık çetesinin elebaşının İstanbul'da yaşayan İran asıllı Naeemi Zohreh olduğunu belirledi. İstanbul'a giden polis, evinde bulunmayan İranlı Zohreh'nin oturduğu dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak arama yaptı. Aramada 10 cep telefonu, bir çelik kasa bulunarak el konuldu. Polis, İranlı Naeemi Zohreh'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Polis, daha önce de haklarında dolandırıcılıktan kaydı bulunan şebekenin üyeleri S.S., T.D. ve S.A.'yı emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye çıkardı. Şüphelilerin dolandırdığı İ.Z.'ye ise 56 bin lirası teslim edildi.

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