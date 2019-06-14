İranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Mehmet IŞIK/KONYA, () - İRAN’dan Konya’ya Mevlana Müzesi'ni ziyaret için gelen İranlı çift, otobüs terminalindeki mescitte buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti.

İran’ın Tebriz kentinden Mevlana Müzesi'ni ziyaret için Konya’ya gelen Fahmioskoyei çifti müzeyi ziyaretlerinin ardından, Manisa’ya gitmek için Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geldi. Roghaiyev Fahmioskoyei, namaz kılmak için otogar içerisinde bulunan mescide gitti. İranlı turist namaz kıldıktan sonra yerde cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı alıp baktığında içinde 2 bin 890 lira, 1 çeyrek altın, 1 altın künye ve kimlik olduğunu gördü. Otogar polis noktasına gelerek durumu anlatan İranlı çift, cüzdanı polise teslim etti. Tutanak karşılığında cüzdanı teslim alan polis, cüzdan sahibi Nurgül P.’nin İstanbul’da olduğunu belirledi.



FOTOĞRAFLI