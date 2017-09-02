Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

İranlı 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da 5 marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı 3 şüpheli tutuklandı. Antalya'da, 29 Ağustos tarihinde Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerinde bulunan...

İranlı 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da 5 marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da, 29 Ağustos tarihinde Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, şüphelilerden K.S.'yi kaçarken yakaladı. Olay yerinden araçla kaçan iki şüpheli ise izini kaybettirdi. İranlı K.S. gözaltına alınırken, iki firarinin de yine İran vatandaşı Y.H. ve M.M. olduğu tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Antalya'ya olaydan üç gün önce geldikleri, sonrasında karayoluyla İstanbul'a gittikleri tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda 2 şüpheli saklandıkları yerde yakalanarak Antalya'ya getirildi.
Şüphelilerin 5 marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen K.S., Y.H. ve M.M., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314