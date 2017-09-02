İranlı 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da 5 marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da, 29 Ağustos tarihinde Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, şüphelilerden K.S.'yi kaçarken yakaladı. Olay yerinden araçla kaçan iki şüpheli ise izini kaybettirdi. İranlı K.S. gözaltına alınırken, iki firarinin de yine İran vatandaşı Y.H. ve M.M. olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Antalya'ya olaydan üç gün önce geldikleri, sonrasında karayoluyla İstanbul'a gittikleri tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda 2 şüpheli saklandıkları yerde yakalanarak Antalya'ya getirildi.

Şüphelilerin 5 marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen K.S., Y.H. ve M.M., tutuklandı.

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