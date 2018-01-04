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İran sınırında yakalanan iki kişinin sırtındaki çuvallardan 53 kilo eroin çıktı

İRAN sınırından yurda yasa dışı yollarla sırtlarında çuvallarla geçmeye çalışan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin sırtlarındaki çuvallarda 53 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı...

İran sınırında yakalanan iki kişinin sırtındaki çuvallardan 53 kilo eroin çıktı
İRAN sınırından yurda yasa dışı yollarla sırtlarında çuvallarla geçmeye çalışan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin sırtlarındaki çuvallarda 53 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ile Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İran'dan Türkiyeye yasa dışı yollarla  iki kişinin, sırtlarındaki çuvallarla eroin sokmaya çalıştıkları bilgi üzerine harekete geçti. Başkale ilçesine bağlı Aşağı Ilıcak Mahallesi'nde termal kameralarla yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında gece karanlığında iki kişinin sırtlarındaki çuvalllarla Türkiye ye giriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Sırtlarında çuvallarla  gelen iki kişiye jandarma ekipleri, 'Dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına rağmen durmayan iki kişi, sırtlarındaki çuvalları yere atıp kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin kısa süre kovalamacası sonucu şüpheliler yakalanıp gözaltına alınırken, sırtlarında taşıdıkları çuvallarda ise 53 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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