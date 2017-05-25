Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

İran'dan getirilen 34 kilo 500 gram eroin İzmit'te ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), () - İRAN'dan İstanbul'a giderken, polisin takibinin ardından İzmit'e durdurulan araçta yapılan aramada 34 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü...

İran'dan getirilen 34 kilo 500 gram eroin İzmit'te ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), () - İRAN'dan İstanbul'a giderken, polisin takibinin ardından İzmit'e durdurulan araçta yapılan aramada 34 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir istihbaratın ardından İran'dan İstanbul'a giden aracı takibe aldı. Adım adım takip edilen araç, D-100 karayolu İzmit- Bursa yol ayrımında durduruldu. Polis, narkotik dedektör köpeği 'Stark' ile araçta yaptığı aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 32 paket halinde 34 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Polis, İran uyruklu 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli kefaletle serbest bırakılırken, 2 kişi ise 'uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçuyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246