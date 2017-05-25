İran'dan getirilen 34 kilo 500 gram eroin İzmit'te ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), () - İRAN'dan İstanbul'a giderken, polisin takibinin ardından İzmit'e durdurulan araçta yapılan aramada 34 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir istihbaratın ardından İran'dan İstanbul'a giden aracı takibe aldı. Adım adım takip edilen araç, D-100 karayolu İzmit- Bursa yol ayrımında durduruldu. Polis, narkotik dedektör köpeği 'Stark' ile araçta yaptığı aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 32 paket halinde 34 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Polis, İran uyruklu 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli kefaletle serbest bırakılırken, 2 kişi ise 'uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçuyla tutuklanarak cezaevine konuldu.



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