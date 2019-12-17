Son Dakika
Iraklı ailenin evinde yangın
ÇORUM'da Irak uyruklu ailenin oturduğu apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin yaşadığı 4 katlı apartmanın 2'nci katında, öğle saatlerinde...
GÜVENLİK 17.12.2019, 16:49
ÇORUM'da Irak uyruklu ailenin oturduğu apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin yaşadığı 4 katlı apartmanın 2'nci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin yaşadığı 4 katlı apartmanın 2'nci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
|İmsak
|06:44
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:05
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10